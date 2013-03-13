КНДР отменила перемирие с Южной Кореей

КНДР отменила соглашение о перемирии, подписанное с Южной Кореей после войны 1950-1953 годов.

Об этом заявил глава министерства народных вооруженных сил Государственного комитета обороны страны, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, КНДР "считает себя свободной от обязательств, связанных с этим соглашением".

Представитель министерства заявил также, что Пхеньян "будет по-прежнему проводить политику "сонгун" (военно-ориентированная политика руководства КНДР - прим. ред.).

В КНДР планируют и дальше "укреплять национальные силы ядерного сдерживания, которые являются гарантией обеспечения надежной защиты суверенитета страны".

Напомним, как сообщал "Главред", 7 марта Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций по КНДР.

В ответ на этом Пхеньян распространил заявление о расторжении "всех соглашения о ненападении, достигнутых между Севером и Югом".

После этого Сеул заявил о начале подготовки к войне с КНДР и попросил США также привести армию в состояние повышенной готовности.