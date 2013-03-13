Венесуэла не может решить, что делать с телом Чавеса

Лидеры Венеуэлы пока не определились, как поступить с телом умершего президента Уго Чавеса – предать земле или забальзамировать и поместить под стеклянным куполом.

Об этом сообщает "Российская газета".

Как известно, после смерти Чавеса вице-президент Николас Мадуро заявил, что тело умершего президента будет забальзамировано и помещено в сооруженный пантеон.

Оппозиция такому развитию событий воспротивилась, заявив, что это противоречит законодательству страны.

Пока что этот вопрос так и не решен.

До шести часов утра 15 марта гроб с телом Чавеса останется в здании Военной академии, где с бывшим президентом продолжат прощаться все желающие. Затем его перенесут в здание музея "Революции 4 февраля".

Отметим, что 12 марта этот вопрос был в повестке дня Национальной ассамблеи, которая в итоге решила его отложить.

Напомним, как сообщал "Главред", Уго Чавес скончался 5 марта после длительной болезни. Вице-президент страны Николас Мадуро заявил, что тело Чавеса будет забальзамировано.

Также стало известно, что его могут разместить в Национальном пантеоне, где захоронен национальный герой Симон Боливар.

Российские специалисты, которые занимаются сохранением тела Владимира Ленина уже заявили, что готовы помочь Венесуэле, если в Москву поступит соответствующий запрос.