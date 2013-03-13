Второй день Конклава: кардиналы продолжают выборы Папы

В Ватикане стартовал второй день конклава кардиналов. Сегодня, 13 марта, в случае необходимости, голосование по выборам Папы Римского пройдет четыре раза.

Напомним, как сообщал "Главред", в первый день конклава иерархи церкви не смогли выбрать понтифика.

В избрании предстоятеля принимают участие 115 кардиналов, и новый Папа Римский будет избран, когда за его кандидатуру проголосует две третьих участников конклава. В этом случае над Сикстинской капеллой пойдет дым белого цвета.

После каждого неудачного голосования над крышей капеллы поднимаются клубы дыма черного цвета. Отметим, что явного фаворита нет.

Все подробности выборов Папы Римского смотрите здесь.

Предыдущий Папа Бенедикт XVI отрекся от престола, объяснив свое нехваткой сил, необходимых, чтобы руководить церковью.

Отметим, что голосование проходит в тишине, без официальных дебатов по кандидатурам. Если в течение трех дней понтифик избран не будет, кардиналы могут взять еще один день на молитвы и неформальную дискуссию.

Также напомним, что активистки движения FEMEN перед началом конклава провели акцию на площади святого Петра. Обнаженные девушки зажгли шашки с розовым дымом, который, по их словам, намекал на "кровавую историю христианства" и говорил о намерениях организации "до конца бороться с женоненавистническими религиозными культами".

Полуобнаженных участниц протеста с площади вывела полиция.