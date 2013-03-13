Европу накрыло снегопадами: на дорогах аварии и пробки

В некоторых районах Бельгии автомобильное движение и работа городского транспорта парализованы, а поезда приходят с большим опозданием.

Причиной стал мощный снегопад – за одну ночь выпало от 10 до 25 сантиметров снега. Утром на дорогах были зафиксированы пробки общей протяженностью 1637 километров.

Полиция сообщает о многочисленных авариях.

Также многокилометровые заторы из-за метелей образовались на дорогах Англии, водители одного из шоссе были заблокированы более 10 часов.

Больше всего движение было затруднено на дорогах графств Суссекс и Кент.

Также из-за неблагоприятных погодных условий ощущаются перебои в движении железнодорожного транспорта.

Обильный снегопад также вызвал перебои с электроэнергией и с движением транспорта на севере и северо-западе Франции. В 26 регионах страны был объявлен "оранжевый" уровень тревоги.

В ночь на вторник более 68 тысяч домов остались без электричества в Нормандии и Бретани, однако на данный момент подача электричества постепенно восстанавливается.