Европу накрыло снегопадами: на дорогах аварии и пробки

Европу накрыл мощный снегопад, из-за которого дороги застыли в пробках.
Причиной стал мощный снегопад – за одну ночь выпало от 10 до 25 сантиметров снега. Утром на дорогах были зафиксированы пробки общей протяженностью 1637 километров.
Полиция сообщает о многочисленных авариях.
Также многокилометровые заторы из-за метелей образовались на дорогах Англии, водители одного из шоссе были заблокированы более 10 часов.
Больше всего движение было затруднено на дорогах графств Суссекс и Кент.
Также из-за неблагоприятных погодных условий ощущаются перебои в движении железнодорожного транспорта.
Обильный снегопад также вызвал перебои с электроэнергией и с движением транспорта на севере и северо-западе Франции. В 26 регионах страны был объявлен "оранжевый" уровень тревоги.
В ночь на вторник более 68 тысяч домов остались без электричества в Нормандии и Бретани, однако на данный момент подача электричества постепенно восстанавливается.