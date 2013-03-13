Интересные факты из истории выборов Папы: фавориты побеждали 12 раз из 265

Кандидаты на престол Папы Римского, которые перед началом конклава считались фаворитами, побеждали только 12 раз.

Таковы результаты исследования историка, вице-префекта Ватиканской апостольской библиотеки Амброджо Пьяццони, автора книги "История папских выборов", передает РИА "Новости".

Исследователь проанализировал все задокументированные случаи выборов Папы, идаже те, которые впоследствии были признаны недействительными.

В частности, историк приводит ряд случаев, относящихся к конклавам XX-го века, когда прогнозы не сбывались. В частности, в 1922 году на пятидневном конклаве победил кардинал Акилле Ратти (Пий XI), который не был в числе "папабили" (фаворита – прим. ред.) и считался аутсайдером.

Все подробности выборов Папы Римского смотрите здесь.

На конклаве 1958 года, который длился четыре дня, был избран кардинал Анджело Джузеппе Ронкалли (Иоанн XXIII), которого из-за его возраста (77 лет) называли лишь во втором ряду возможных кандидатов.

И самым ярким примером непредсказуемости исхода выборов Папы Римского стал трехдневный конклав октября 1978 года, когда понтификом стал кардинал Кароль Войтыла (Иоанн Павел II), который вообще не рассматривался среди вероятных кандидатов.

Другие интересные факты из истории конклавов привел Самуил Лозинский, автор "Истории папства".

Историк выяснил, что в ходе конклава 1492 года первое голосование дало кандидату на престол, кардиналу Родриго Борджиа, всего 7 голосов из 23. Однако многие современники утверждали, что Борджиа имеет много шансов пройти при следующем голосовании, так как он очень богат и готов вознаградить весьма щедро тех, которые подадут за него свои голоса – так и случилось. За щедрые подношения один из кардиналов, который сам был кандидатом в папы, не только отказался от своей кандидатуры, но и стал горячим приверженцем будущего папы Александра VI. Другим влиятельным кардиналам также были обещаны доходные места. Кандидат в папы купил 14 голосов, и его избрание было обеспечено.

Отметим, что папство Александра VI, по словам большинства исследователей, стало одним из самых мрачных в истории церкви.

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Другой интересный случай произошел в 1268 году: после смерти Папы Климента IV кардиналы никак не могли избрать нового папу, период "вакантного престола" продолжался два года и девять месяцев и закончился тем, что обозленные верующие заперли кардиналов в соборе и потребовали, чтобы их не выпускали оттуда, пока они не выберут нового папу.

Несмотря на это, кардиналы продолжали ссориться и интриговать. Тогда верующие сняли крышу с собора, оставив зал открытым для всех стихий, и посадили их на хлеб и воду. Кардиналам пришлось разбить палатки. Вскоре они выбрали папу, которым стал архидьякон Льежа Теобальдо Висконти, принявший имя Григорий X. После этого Григорий X ввёл в практику избрания конклав (от латинского cum clave — "под ключом"). Кардиналов запирали в отдельном помещении и не выпускали оттуда, пока те не выберут нового папу.

Отметим, что во время избрания Иоанна Павла I в августе 1978 года система объявления результатов выборов с помощью дыма, идущего из трубы Сикстинской капеллы, дала сбой – вместо белого или черного пошел серый дым, что вызвало недоумение верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

Чтобы избежать подобных недоразумений впредь, об избрании Папы Римского в 2005 году сообщал не только белый дым, но и колокольный звон.

Напомним, как сообщал "Главред", нынешний конклав должен объявить имя 266-го понтифика. Впервые для избрания будущему папе необходима поддержка двух третей выборщиков – не менее 77 голосов.