Кардиналы провалили еще два голосования на выборах Папы

В Ватикане избрание Папы Римского пока не увенчалось успехом: над Сикстинской капеллой - клубы черного дыма.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Второе и третье голосование кардиналов, которые прошли до обеда, оказались безрезультатны. После обеденного перерыва иерархи церкви вернутся в Сикстинскую капеллу.

Ни один из 115 кардиналов, имеющих право голоса и возможность быть выбранными предстоятелем Римско-католической церкви, не набрал необходимых 77 голосов.

Все подробности выборов Папы Римского смотрите здесь.

Голосования в Сикстинской капелле за закрытыми дверями продлятся после обеда. Следующий дымовой сигнал ожидается после 20:00 по Киеву.

Если понтифик определится, белый дым, свидетельствующий об этом, появится несколько раньше.

Напомним, как сообщал "Главред", по ранее утвержденному распорядку кардиналы будут голосовать не менее четырех раз ежедневно до тех пор, пока не назовут имя нового Папы.

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