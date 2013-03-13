В Сирии все больше детей втягивают в войну: они служат живым щитом и доносчиками

В Сирии все больше детей принимают участие в вооруженном конфликте по обе стороны баррикад. Об этом сообщила международная благотворительная организация Save the Children.

Детей вербуют в качестве информаторов, грузчиков, охранников, бойцов, а иногда ими прикрываются как живым щитом. Во многих семьях участие детей в войне поощряется и воспринимается с гордостью и уважением, однако немало подростков вовлекаются в конфликт против воли, отмечают эксперты в своем докладе, сообщает ВВС.

В отдельных случаях дети, которым было лишь по восемь лет, лет использовались в качестве живых щитов, подчеркивают представители Save the Children. Есть многочисленные доказательства того, что немало детей, завербованных как повстанцами, так и правительственными войсками, было ранены, а в некоторых случаях дети остались инвалидами.

По данным благотворительной организации, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, около двух миллионов сирийских детей нуждаются в помощи. Война, которая длится вот уже более двух лет, повлияла на все аспекты их жизни.

Многие дети живут в антисанитарных условиях, у них нет доступа к врачам, поэтому риск заражения инфекционными болезнями очень высок, предупреждают эксперты. Кроме того, из-за войны многие дети не ходят в школу – около двух тысяч школ либо закрыты, либо используются в качестве временных приютов для тех, кто остался без крова.

Сирийские дети – забытые жертвы этого конфликта, пишут эксперты в своем докладе: "они каждый день видят смерть и страдание, при этом они лишены самой элементарной гуманитарной помощи".

Организация обратилась к международному сообществу с просьбой помочь сирийским детям, отметив при этом, что "единственный способ прекратить страдания этих детей - положить конец войне".

Представители Save the Children, проводившие опрос детей в Сирии, выявили, что три четверти опрошенных потеряли в ходе этого конфликта кого-то из близких. Каждого третьего из опрошенных детей избивали, а в некоторых стреляли.

"Не думаю, что в стране остался хоть один ребенок, которого война обошла стороной", - говорит сирийский мальчик Сафа, которого эксперты цитируют в своем докладе. - "Каждый кого-то потерял, каждый увидел смерть своими глазами. Я не знаю никого, кто совсем не пострадал от войны".

По данным ООН, за два года в вооруженном конфликте погибли около 70 тысяч человек. Более миллиона сирийцев уже зарегистрированы ООН в качестве беженцев.