Россия вооружится надувными танками и самолетами

Вооруженные силы России планируют со следующего года начать закупки надувных макетов танков, самолетов и ракетных комплексов.

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании "Научно-производственное предприятие "РусБал" ("Русский баллон"- ред.) Виктор Таланов, пишет Интерфакс.

"Гособоронзаказ на закупку макетов ракетных комплексов, танков и самолетов ожидается с 2014 года", - сказал Таланов.

"Речь идет, в частности, о пневмомакетах танков Т-72 и Т-80, истребителей Су-27 и МиГ-31, а также некоторых ракетных комплексов различного назначения", - отметил Таланов.

По его словам, закупки будут проходить в рамках госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2020 года, по статье "закупка маскировочной и имитационной техники".

С прошлого года макеты военной техники официально приняты на снабжение Вооруженных сил РФ, напомнил Таланов, отметив, что за рубеж подобная продукция не поставляется.

Пневмомакеты представляют собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Каждый макет боевой техники содержит, в частности, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений

Как сообщал ранее Главред, больше Росси на вооружение тратят только США и Китай.