Жириновский продал осла, которого бил во время выборов президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продал с аукциона своего ослика, которого он хлестал кнутом в агитационном ролике перед выборами президента РФ.

Об этом сообщил сам Жириновский в Госдуме, пишет "Интерфакс".

Сумму, которую ему удалось выручить, депутат не уточнил.

Ослика по кличке Прошка купил некий фермер, рассказал Жириновский. И похвалился: "Шесть лет я кормил бесплатно его, как в санатории. Вы покормите шесть лет у себя в доме такого ослика, осла", - сказал он "А на меня кричали: вот, животных не любит", - посетовал партийный лидер.

Еще зимой 2012 года в ответ на критику защитников животных Жириновский заявил, что ослик, которого он в ролике пытался сдвинуть с места кнутом и истошными криками, живет у него на даче, прекрасно себя чувствует, и это можно проверить.

Одним из лозунгов кампании Жириновского, напомним, была выбрана довольно устрашающая фраза: "Жириновский! Или будет хуже!" Ослик в ролике символизировал стоящую на месте Россию. Лидер ЛДПР, которому действительно удалось его "расшевелить", очевидно, хотел сделать упор именно на этом. Однако образ развалившегося в санях "барина" в шубе, свист кнута и командные крики "впечатлили" зрителей куда больше.

Как известно, летом прошлого года Жириновский удостоился премии "Серебряная калоша" в номинации "Ход ослом, или Имитация агитации". Радиостанция "Серебряный дождь", ежегодно раздающая такие премии за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе, присудила ему приз "за жестокое обращение с избирателями".