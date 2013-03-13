В реке, снабжающей водой Шанхай, выловили почти 6 тысяч мертвых свиней

Количество свиных туш, выловленных китайскими властями из реки Хуанпу, которая является основным источником питьевой воды для крупнейшего города страны Шанхая, приближается к шести тысячам.

Первых мертвых животных обнаружили еще 8 марта жители округа Сунцзян, вплотную примыкающего к Шанхаю. К вечеру 9 марта сотрудникам специальных служб удалось выловить по меньшей мере 900 свиных туш, а 11 марта их количество достигло почти 3 тысяч. К настоящему моменту число выловленных мертвых свиней составило 5916, передает РИА "Новости"

Тот участок реки Хуанпу, в котором обнаружили свиней, поставляет примерно 20% воды для Шанхая - города с населением в 23 миллиона человек.

Власти Шанхая продолжают отрицать, что вода из Хуанпу представляет какую-либо угрозу для человека.

Пока точные причины экологической катастрофы не установлены. По предварительной версии, сбросить свиней в реку могли жители соседней провинции Чжэцзян, где фермеры могли таким образом избавляться от больных животных, не годных к продаже.

Попадание туш свиней в реку могло быть связано с проведением в начале года чжэцзянской полицией серии успешных операций по пресечению нелегального оборота мяса погибших или больных животных.