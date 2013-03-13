Очередная стрельба в США: четверо погибли, двое ранены

В американском штате Нью-Йорк вооруженный преступник открыл стрельбу в трех разных местах.

По меньшей мере, четыре человека погибли, не менее двух получили ранения, сообщает канал Fox News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Утром два человека были застрелены, по разным данным, на автомойке или в одном из домов в поселке Мохок (Mohawk). Двое других погибли в результате стрельбы в парикмахерской и в магазине смазочных материалов в деревне Эрмикер (Herkimer).

Полиция уже установила личность стрелявшего, но пока не сообщает его имя. Ведутся поиски стрелявшего.

Напомним, 11 марта, неизвестные из двух промчавшихся по улице автомобилей обстреляли группу людей, которые собралась у входа в жилой дом для малоимущих граждан недалеко от здания Конгресса США. 13 человек получили ранения.