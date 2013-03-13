Избран новый Папа Римский

В Ватикане избран 266-й Папа Римский.

Из дымохода над Сикстинской капелой пошел белый дым, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время кардинал-протодиакон Католической церкви Жан-Луи Торан появится на балконе Собора св. Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу "Habemus papam" ("У нас есть Папа") и объявить, кто был избран новым Викарием Христа и какое папское имя он принял.

После этого на балкон главного католического храма мира вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение "Urbi et Orbi" (Городу и миру).

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Нынешний конклав стал первым конклавом в истории современного католицизма, который был созван не после смерти, а после добровольного отречения Папы Римского от Апостольского престола.

В выборах предстоятеля Римско-католической церкви приняли участие 115 членов Кардинальской коллегии, возраст каждого из которых не превышал 80 лет на момент объявления в Ватикане режима "вакантного престола" 28 февраля.

Как известно, для избрания нового понтифика кардиналам потребовалось четыре раунда голосования. Конклав по избранию папы римского стартовал 12 марта 2013 года. Папа римский Бенедикт XVI отрекся от престола 28 февраля 2013 года. После этого Святой престол стал вакантным.

фото; видео: vesti.ru; youtube.com