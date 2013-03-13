Названо имя нового Папы Римского

Новым Папой Римским избран кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо, архиепископ Буэнос-Айреса. Он взял себе имя Франциск. Прежде ни один из римских пап не брал себе этого имени, поэтому новый понтифик будет носить имя Франциск І.

Нового Папу радостными криками встретила переполненная площадь перед Собором святого Петра. Люди скандировали "Viva il papa!"

Фразу Habemus papam! ("У нас есть папа!") и имя нового понтифика с балкона собора Святого Петра объявил кардинал из Франции Жан-Луи Торан, пишет Газета.ру.

Перед объявлением имени нового Папы на паперть собора Святого Петра вышли два оркестра и несколько почетных караулов, в том числе швейцарские гвардейцы Ватикана, с флагами этого города-государства и Италии.

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Итальянские СМИ сообщают, что новый понтифик был избран в пятом туре голосования — последнем, который был запланирован на среду.

фото: vesti.ru