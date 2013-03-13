Названо имя нового Папы Римского

Новый понтифик был избран в пятом туре голосования — последнем, который был запланирован на среду.
Нового Папу радостными криками встретила переполненная площадь перед Собором святого Петра. Люди скандировали "Viva il papa!"
Фразу Habemus papam! ("У нас есть папа!") и имя нового понтифика с балкона собора Святого Петра объявил кардинал из Франции Жан-Луи Торан, пишет Газета.ру.
Перед объявлением имени нового Папы на паперть собора Святого Петра вышли два оркестра и несколько почетных караулов, в том числе швейцарские гвардейцы Ватикана, с флагами этого города-государства и Италии.
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Итальянские СМИ сообщают, что новый понтифик был избран в пятом туре голосования — последнем, который был запланирован на среду.
фото: vesti.ru