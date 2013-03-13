В Тунисе совершил самосожжение мужчина: власти боятся массовых протестов

В столице Туниса безработный человек, накануне совершивший попытку самосожжения, скончался в больнице от полученных ран. Эта трагическая история может спровоцировать гнев оппозиции в адрес исламистского правительства страны.

27-летний Адель Кедри поджег себя утром во вторник в центре Туниса, прокричав перед этим слова о безработице среди молодежи. Медики срочно доставили его в ближайшую больницу. "Этот человек уже мертв", - сообщил сотрудник клиники, пишет Newsru.

Как известно, подобный инцидент, произошел более двух лет назад в городе Сиди-Бузид, который стал причиной необратимых последствий для всего региона Ближнего Востока и Северной Африки, позднее названных "арабской весной". 17 декабря 2010 года молодой торговец овощами Мохамед Буазизи облился бензином и поджег себя перед зданием муниципалитета, протестуя против произвола властей.

Его похороны сопровождались массовыми волнениями, которые 14 января 2011 года переросли в революцию, в результате которой пал режим президента Зин аль-Абидина бен Али. Отметим, Кедри совершил акт самосожжения возле муниципального театра - этот квартал находился в центре протестов 2010 года.

Экономические и социальные сложности, которые питали революцию, все еще до конца не решены. Беднота и безработица продолжают оставаться основными проблемами граждан страны, поляризованной между исламистами и их противниками, все еще ожидающими принятия новой Конституции, которая позволит отойти от режима автократии.

Смерть Кедри случилась именно в тот момент, когда назначенный, но еще не утвержденный премьер-министр Али Лараедх пытался получить вотум доверия для своего нового сформированного из исламистов правительства от Учредительного собрания.

Накануне Али Лараедх заявил, что борьба с безработицей и растущими ценами, а также безопасность для всех тунисцев будут основными приоритетами нового правительства. Уровень безработицы в Тунисе равен 17%, и значительную долю безработных составляют выпускники вузов.

Правительство предыдущего состава во главе с Хамади аль Джибали ушло в отставку после того, как не удался план Хамади создать профессиональное правительство технократов.

Напомним, 6 февраля, был застрелен лидер оппозиционного "Народного фронта" Туниса Шукри Балаида.

После известия о смерти оппозиционера, на улицы вышли уже более тысячи людей.