Новый Папа Римский попросил паству молиться за него

13 марта 2013, 22:15

Нового понтифика паства слушала в абсолютном молчании, после чего взорвалась криками радости и аплодисментами. Особый энтузиазм проявляют в эти минуты многочисленные паломники из Латинской Америки.

Новый Папа Римский Франциск I, избранный в среду, 13 марта, на конклаве в Сикстинской капелле Ватикана, попросил верующих молиться за него.

Новый понтифик, обращаясь к многотысячной толпе верующих, собравшихся на площади Святого Петра, после традиционного благословения ''Urbi et Orbi'' (Городу и миру) произнес: "Братья и сестры! Спасибо за теплый прием. Молитесь за меня! Скоро увидимся с вами. Доброй ночи!", пишет РИА Новости.

Паства выслушала эти слова нового епископа Рима в абсолютном молчании, после чего взорвалась криками радости и аплодисментами. Особый энтузиазм проявляют в эти минуты многочисленные паломники из Латинской Америки.

Архиепископ Буэнос-Айреса 76-летний аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный на конклаве новым Папой Римским, не входил в число "папабилей" (наиболее вероятных кандидатов на Апостольский престол). Однако он был одним из главных фаворитов во время предыдущего конклава 2005 года, когда понтификом был избран немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. По некоторым данным, Бергольо получил тогда на выборах второй результат.

Бергольо стал первым представителем Латинской Америки и первым иезуитом, который возглавил Римско-католическую церковь. Это первый в истории церкви понтифик, принявший папское имя Франциск.

 

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Папа Римский Франциск Рим Ватикан понтифик паства
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