Новый Папа Римский: биография Франциска І

Католическая церковь получила нового понтифика. Папой Римским избран архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Отметим, что впервые папский престол занял выходец из Америки.

Как сообщает Газета.ru, новому Папе 76 лет. Он был рукоположен в кардиналы Иоанном Павлом II в 2001 году и считался главным соперником избранного Папой Бенедиктом XVI кардинала Йозефа Ратцингера на конклаве 2005 года.



Хорхе Марио Бергольо родился в 1936 году в семье итальянского эмигранта. По первому образованию он химик-техник. Позже также получил философское образование. В 1958 году вступил в орден иезуитов. На протяжении многих лет он преподавал в различных духовных учебных заведениях.



Избранный понтифик известен своей скромностью. Он живет в маленькой квартире, пользуется общественным транспортом и, по некоторым данным, сам готовит себе пищу.



Новый папа считается представителем консервативного течения в католической церкви. Он выступал против абортов, эвтаназии и однополых браков, которые в Аргентине легализованы.



Многим памятен поступок кардинала в 2001 году: тогда в одном из хосписов он омывал и целовал ноги 12 больных СПИДом.

Вместе с тем, по данным журналистов ТСН, в 2005 году против Бергольо было открыто уголовное дело. Его подозревали в сговоре с хунтой 1976 года, но никаких доказательств этого найдено не было.

Как сообщал "Главред", новый Папа Римский был избран конклавом кардиналов с пятой попытки вечером в среду, 13 марта.

В феврале предыдущий Папа Римский, Бенедикт XVI, отрекся от престола.