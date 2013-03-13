Траур по Чавесу продлили еще на два дня: люди не успевают с ним попрощаться

Власти Венесуэлы продлили национальный траур, объявленный в связи с кончиной президента Уго Чавеса, до 15 марта.

Об этом сообщила Официальная газета, публикующая правительственные декреты. Сразу после кончины лидера боливарианской революции в минувший вторник был объявлен семидневный национальный траур, пишет ИТАР - ТАСС.

Накануне траурные звуки фанфар прозвучали в Зале славы Венесуэльской военной академии, где выставлено для прощания тело президента Чавеса. Они оповестили о том, что прошла ровно неделя с того момента, как скончался лидер боливарианской революции. Все эти дни мимо его гроба непрерывным потоком шли сотни тысяч венесуэльцев.

Как заявил министр иностранных дел Элиас Хауа перед началом траурной мессы в Зале славы, в "роковой час" "политическое руководство страны узнало о том, что в военном госпитале Каракаса скончался наш отец, команданте и президент". На церемонии присутствовали исполняющий обязанности президента республики Николас Мадуро, вице-президент Хорхе Арриас, председатель Национальной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и члены правительства Венесуэлы. Религиозная церемония транслировалась в прямом эфире всеми национальными телеканалами и радиостанциями.

По окончании мессы возобновился доступ всех, кто желает попрощаться с президентом. Гроб с его телом был выставлен там в прошлую среду, и с тех пор туда шел непрерывный поток людей.

На прошлой неделе Николас Мадуро объявил о том, что принято решение "забальзамировать тело президента, чтобы оно сохранилось навечно и народ мог видеть его в Музее революции под стеклянным куполом, - сказал он. - Чавес будет забальзамирован так же, как Ленин, Хо Ши Мин и Мао Цзэдун".

В ближайшие дни депутаты Национальной ассамблеи обсудят вопрос о возможности переноса тела Чавеса в Национальный пантеон, где захоронен герой освободительной борьбы с колониальным владычеством Испании Симон Боливар. Нынешнее законодательство позволяет перенос праха национальных героев в пантеон только через 25 лет после их кончины. Этот порядок изменится, если депутаты парламента примут соответствующую поправку.

Как сообщал "Главред", Уго Чавес скончался 5 марта после длительной болезни. Вице-президент страны Николас Мадуро заявил, что тело Чавеса будет забальзамировано.