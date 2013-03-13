Новый Папа является ярым противником абортов и однополых браков - СМИ

Новый Папа Римский Франциск I архиепископ Буэнос-Айреса, известен как яростный противник однополых браков и разрешения абортов.

Об этом пишут аргентинские СМИ, сообщает РИА Новости.

Так, несколько месяцев назад во время политических дискуссий о возможности вступать в брак людям одного пола Бергольо обнародовал письмо, в котором заявил: "Не будем наивными — речь идет не о политической борьбе, это деструктивная попытка в отношении Божьих планов".

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В отношении разрешения абортов Бергольо заявлял, что считает его недопустимым даже в случае, если женщина подвергалась насилию. "Аборт никогда не является разрешением проблемы", — заявил он в сентябре 2012 года. "Когда мы говорим о беременной женщине, мы говорим о двух жизнях, и обе необходимо сохранить, ибо жизнь — абсолютная ценность", — приводит аргентинская La Nacion его слова.

Напомним, 13 марта новым Папой Римским впервые стал латиноамериканец — архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, который взял имя Франциск I.