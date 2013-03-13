Новый Папа Франциск I взойдет на престол 19 марта

Новый Папа Римский Франциск I взойдет на папский престол 19 марта, когда состоится церемония интронизации, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди.

"Во вторник (19 марта) состоится интронизация понтифика", — сказал он, сообщает РИА Новости.

До этого момента новоизбранный понтифик, в частности, проведет аудиенцию со всеми кардиналами, а также воскресную традиционную службу Angelus.

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Напомним, архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний иезуит Хорхе Марио Бергольо, родившийся в Аргентине в семье итальянского иммигранта, был избран 266-м Папой Римским во время пятого голосования на конклаве, который проходил в Ватикане 12 и 13 марта.

Конклав, на котором был избран Франциск I, стал первым конклавом в истории современного католицизма, который был созван не после смерти, а после добровольного отречения Папы Римского от Апостольского престола.

В выборах предстоятеля Римско-католической церкви приняли участие 115 членов Кардинальской коллегии, возраст каждого из которых не превышал 80 лет на момент объявления в Ватикане режима "вакантного престола" 28 февраля.