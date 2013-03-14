Новый Папа Римский любит футбол

Новый Папа Римский Франциск I — строгий, но очень простой человек, который при этом любит футбол и является болельщиком клуба "Сан-Лоренсо", сообщил вспомогательный епископ Буэнос-Айреса монсеньор Рауль Мартин.

Об этом со ссылкой на колумбийский телеканала Caracol сообщает РИА Новости.

"Как руководитель он очень простой, он не кичится фактом своего руководства. Хотя он — строгий человек, который называет вещи своими именами, но при этом не является надсмотрщиком", — сказал Мартин на заседании Латиноамериканского епископального совета.

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"Мы встретили эту новость с большой радостью… Думаю, что в Буэнос-Айресе думают, что это что-то невероятное, — ведь когда Папа из твоей страны, ты чувствуешь огромное волнение", — продолжил Мартин, который в последние годы работал вместе с Бергольо.

По его словам, Бергольо "серьезный человек, со сдержанным чувством юмора", но при этом как человека его "отличает теплота". "Он любит футбол, он болельщик команды "Сан-Лоренсо" де Альмагро, но он не фанатик", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний иезуит Хорхе Марио Бергольо, родившийся в Аргентине в семье итальянского иммигранта, был избран 266-м Папой Римским в среду вечером во время пятого голосования на конклаве, который проходил в Ватикане 12 и 13 марта.

Справка. Клуб "Сан-Лоренсо де Альмагро", — 10-кратный чемпион Аргентины, — считается одним из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов. Его база находится на юге Буэнос-Айреса в районе Боэдо.