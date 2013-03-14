Власти Венесуэлы отказались положить тело Чавеса в мавзолей

Власти Венесуэлы объявили, что от идеи забальзамировать и поместить в мавзолей тело покойного президента Уго Чавеса, скорее всего, придется отказаться.

Об этом заявил и.о. президента Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает lenta.ru.

"Приглашенные специалисты из России и Германии сообщили, что провести бальзамирование будет крайне сложно, так как этот процесс нужно было начинать раньше", — заявил Мадуро в телеэфире.

При этом Мадуро пока не стал говорить, что окончательное решение об отказе от бальзамирования тела Чавеса принято. Однако источники в правительстве Венесуэлы, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что попытка сохранить тело Чавеса не удалась, и официально об отказе от планов поместить останки президента в мавзолей власти объявят в ближайшие несколько дней.

Ранее "Главред" сообщал, что Чавес, занимавший пост президента Венесуэлы в течение 14 лет, скончался 5 марта после тяжелой и продолжительной болезни. Сначала было объявлено, что Чавес будет похоронен 8 марта, однако затем власти страны сообщили, что намерены забальзамировать тело президента и поместить его в мавзолей.

С 6 марта гроб с телом Чавеса выставлен в военной академии в Каракасе. За это время попрощаться с покойным президентом пришли сотни тысяч человек. В официальной траурной церемонии, состоявшейся 8 марта, приняли участие несколько десятков иностранных делегаций. В числе приехавших в Каракас, чтобы лично попрощаться с Чавесом, были лидеры стран Латинской Америки, президенты Беларуси и Ирана.