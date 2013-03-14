Новым лидером Китая стал сын соратника Мао Цзэдуна

В четверг, 14 марта, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин был избран председателем КНР и сменив на этом посту Ху Цзиньтао.

Си Цзиньпин родился в июне 1953 года в провинции Шэньси в семье ближайшего сподвижника Мао Цзэдуна. Политик, которого причисляют к группе "принцев", детей высшей партийной элиты, окончил гуманитарно-социальный институт университета Цинхуа, где изучал марксистскую теорию и впоследствии получил степень доктора юридических наук, сообщает РИА Новости.

В 80-х и 90-х годах Си Цзиньпин трудился по партийной линии в провинциях Хэбэй и Фуцзянь, где некоторое время являлся партсекретарем провинции. В начале 2000-х был переведен в провинцию Чжэцзян, где также был провинциальным партсекретарем, а затем в 2007 году непродолжительное время был городским секретарем Шанхая. В том же году он был включен в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, а в марте 2008 года был назначен вице-председателем КНР. На состоявшемся в ноябре 2012 года съезде компартии Китая Си Цзиньпин был избран ее генеральным секретарем, сменив на этом посту Ху Цзиньтао.

Избрание Си Цзиньпина главой государства завершает процедуру передачи власти "пятому поколению" вождей КНР, начатую на ноябрьском съезде партии. Окончательно новый эшелон власти будет сформирован после утверждения кандидатуры премьера Госсовета Китая, его заместителей и руководителей ключевых ведомств.

Ранее "Главред" сообщал, что ноябре 2012-го ЦК компартии Китая провел пленум, на котором Си Цзиньпин и был избран новым генсеком, а также возглавил Центральную военную комиссию компартии.

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