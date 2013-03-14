В Венесуэле считают, что умерший Чавес помог выбрать нового Папу Римского

Представший перед Христом президент Венесуэлы Уго Чавес мог повлиять на то, что новым Папой Римским стал латиноамериканец.

Об этом заявил и.о. президента страны Николас Мадуро. Об этом со ссылкой на венесуэльские СМИ сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что наш команданте достиг этих высот (неба), он находится напротив Христа. Что-то такое он сделал, чтобы Папой стал южноамериканец… и Христос сказал — пришло время Южной Америки", — цитируют слова Мадуро венесуэльские СМИ.

"Того и гляди, он (Чавес) соберет на небе учредительное собрание, чтобы изменить церковь во всем мире, и чтобы народ, — настоящий народ Христа, — правил миром", — сказал Мадуро на открытии международной книжной ярмарки в Каракасе.

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Ранее "Главред" сообщал, что в 13 марта стало известно, что новым Папой Римским впервые стал латиноамериканец — архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан. С балкона Собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа"). Новый Папа Римский принял имя Франциск I.

Также напомним, что президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта в результате тяжелого онкологического заболевания.