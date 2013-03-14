Интересные факты о новом Папе Римском: живет с одним легким и любит Достоевского

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, который в среду, 13 марта, стал новым Папой Римским Франциском I, учился на химика и стал первым неевропейским папой за 1300 лет.

По словам представителей аргентинской католической церкви и светских кругов уже бывший архиепископ Буэнос-Айреса пользуется непререкаемым и, по признанию большинства, заслуженным авторитетом, сообщает "Корреспондент".

Немногословный, но всегда готовый прийти на помощь, бесконечно далекий от всякой помпезности и хвастовства, строгий к себе - так характеризуют Бергольо те, кто по долгу церковной службы или в светской жизни находился рядом с ним.

Новый Папа Римский: биография Франциска І

По их словам, день Бергольо начинается не позже половины пятого утра, а заканчивается обычно в девять часов вечера. Рассказывают, что, став кардиналом, Бергольо не стал заказывать новую одежду, а попросил перешить ту, что оставалась от предшественника. Близкие к нему люди говорят, что часто видели, как он сам себе готовит еду. До конклава, на котором Бергольо стал Папой Римским Франциском, он жил в небольшом помещении на третьем этаже здания, примыкающего к Кафедральному собору Буэнос-Айреса.

Известно, что Бергольо большой поклонник аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избран новый Папа Римский: все подробности

Новый Папа Франциск неравнодушен к опере, любит футбол и танго. Входит в число болельщиков клуба Сан-Лоренсо. Большое значение для него имеют символы - так, он фактически возродил традицию, по которой в конце некоторых служб священники кладут руки на головы пастве.

Британские СМИ пишут, что Бергольо живет в маленькой квартире, ездит на автобусе и имеет только одно функционирующее легкое, а также:

• является сыном итальянца, работника железной дороги

• учился на химика

• является первым неевропейским папой за 1300 лет

• утверждает, что гомосексуализм является одной из форм дискриминации в отношении детей, однако допускает такой вид контрацепции, как презервативы также чтобы предотвратить инфекцию

• в 2001 году он вымыл и поцеловал ноги больных СПИДом в одном из хосписов

• свободно говорит на итальянском, а также испанском и немецком языках

• до сих пор живет в маленькой квартире

• призвал аргентинцев не тратить деньги на поездку в Рим, чтобы отпраздновать его назначение в священный сан, а отдать свои деньги бедным

• считается, что он занял второе место в последнем конклаве в 2005 году

• выступил соавтором книги на испанском языке, называется Sobre el Cielo y la Tierra (На Небе и Земле)

• несмотря на консервативную доктрину церкви, он критиковал священников, которые отказывались крестить младенцев, рожденных от матерей-одиночек

Ранее "Главред" сообщал, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) рассказал о новом Папе Римском Франциске. По его словам, понтифик был воспитанником украинского епископа Степана Чмиля.