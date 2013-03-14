Новый Папа отказался ехать на лимузине - предпочел автобус

Новоизбранный Папа Римский отказался пользоваться личным лимузином, воспользовавшись автобусом – вместе с другими кардиналами.

Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, передает РИА "Новости".

После традиционного благословения, произнесенного с балкона Собора святого Петра, Папа отказался вернуться в резиденцию участников конклава - Дом святой Марфы – на черном лимузине с папским номером SCV1.

После молитвы в базилике Папа отправился в гостиницу для духовенства в центре Рима, где он проживал до начала конклава.

Все подробности избрания нового понтифика читайте здесь.

Франциск забрал оттуда свои чемоданы и расплатился по счету, чтобы подать хороший пример.

Ранее вспомогательный епископ Буэнос-Айреса, монсеньор Рауль Мартин, рассказал о некоторых качествах и увлечениях Франциска. По его словам, он строгий, но очень простой человек.

"Как руководитель он очень простой, он не хвастается фактом своего руководства. Хотя он – строгий человек, который называет вещи своими именами, но при этом не является надсмотрщиком", - добавил Мартин.

Напомним, как сообщал "Главред", об избрании Папы Римского стало известно 13 марта: после двухдневного заседания конклава престол главы Римско-католической церкви занял 76-летний архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо.