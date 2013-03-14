В России захватчик заложников требовал пиццу и внедорожник

Сегодня, 14 марта, в российской Астрахани мужчина захватил в заложники четыре человека – учителя, вахтера и двух несовершеннолетних, требуя в качестве выкупа пиццу, газировку, внедорожник и 50 тысяч рублей (около 12 тысяч гривен).

Об этом сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Как выяснилось, захватчик — 25-летний житель Астрахани Александр Купцов. Правоохранителям он объяснил свои действия тем, что хотел "выбраться из города" и не видел другого способа сделать это.

Что именно Купцов имел в виду и был ли он пьян, не уточняется.

Отметим, что днем 14 марта на территории Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа были захвачены четыре заложницы: преподаватель английского, вахтер и две несовершеннолетних ученицы.

Угрожая пистолетом и взрывным устройством, которые впоследствии оказались муляжами, преступник выдвигал свои требования.

После того как ему доставили пиццу и "Спрайт" (хотя, по данным СМИ, захватчик просил "Пепси"), Купцов отпустил одну из заложниц — 63-летнюю преподавательницу английского Людмилу Шапошникову и, по неподтвержденным данным, попросил валерьянки.

Вскоре после этого бойцам СОБРа удалось освободить остальных. В общей сложности заложницы пробыли в плену около трех часов. Никто не пострадал.

Купцов был задержан вместе со своей подругой, обучавшейся в этом колледже. Ее имя не сообщается. Девушка, полагает следствие, была его пособницей. По некоторым данным, она также была в числе заложниц.

В отношении Купцова возбуждено уголовное дело по статье "захват заложников".