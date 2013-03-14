Папа Римский провел свою первую мессу при участии всех кардиналов

Новоизбранный Папа Римский Франциск провел в Сикстинской капелле свою первую мессу, в которой приняли участие все кардиналы-выборщики.

Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом понтифик произносил свою проповедь на итальянском языке, практически не заглядывая в текст, лежащий на кафедре перед ним.

Неожиданно для многих Франциск отказался от латыни, традиционной для католических месс.

Трансляция мессы шла по многим итальянским телеканалам, кроме того, ее показывали на четырех больших экранах, установленных на площади Святого Петра.

Обращаясь к кардиналам, Папа Римский отметил, что Церковь должна развиваться по трем линиям: движение, возведение и покаяние.

"Наша жизнь — это путешествие, и если мы останавливаемся, то это неправильно", — сказал он.

Завтра, 15 марта, новоизбранный понтифик проведет аудиенцию со всеми кардиналами Римско-католической церкви, а в воскресенье состоится традиционная воскресная проповедь Angelus.

Интронизация Франциска, в которой примут участие главы многих государств, запланирована на 9.30 (10.30 по Киеву) 19 марта.

Напомним, выборы нового понтифика завершились вечером 13 марта белым дымом из трубы Сикстинской капеллы.

После благословения верующих, которые под дождем ожидали решения конклава кардиналов на площади Святого Петра, Франциск отказался ехать в резиденцию на папском лимузине и предпочел поездку на автобусе с остальными кардиналами.