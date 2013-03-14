Обама готов к войне: до создания ядерной бомбы Ирану остался год

Ирану необходимо около года для создания ядерного оружия.

Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью израильскому телевидению, передает РИА "Новости".

Глава Белого дома пообещал не допустить этого и не исключил возможности применения силы.

Отметим, что на будущую неделю запланирован визит Обамы в Израиль. Одним из основных вопросов повестки дня станет ситуация вокруг Ирана.

"Мы думаем, что Ирану потребуется более года или около того, чтобы на самом деле создать ядерное оружие, но, понятно, что мы не хотим слишком тянуть с решением проблемы", - подчеркнул президент США.

При этом Обама подчеркнул, что необходимо стремиться к дипломатическому решению иранской проблемы.

"Если мы сможем урегулировать вопрос дипломатическим путем, такое решение будет наиболее надежным. Если нет, я продолжаю держать открытыми все варианты", - заявил Обама.

Напомним, как сообщал "Главред", 27 стран Евросоюза ужесточили режим санкций в отношении Ирана.

Ранее правительство Ирана запретило поставки нефти в Евросоюз.