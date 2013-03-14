Северная Корея "показала" голод и нищету США и Европы

Телевидение Северной Кореи сняло передачу о повсеместном голоде, нищете и других бедствиях в Европе и США.

Видео на корейском языке было загружено на канал YouTube немецкого пользователя, публикующего передачи северокорейского телевидения, передает Lenta.ru.

Передача называется "Темная реальность капиталистических обществ" и почти полностью состоит из кадров очередей за едой, полевых кухонь для малоимущих и лежащих на улицах и в ночлежках бомжей.

Во второй половине передачи закадровый голос сообщает о насилии и свободной продаже оружия в США. В это время демонстрируются кадры оружейных магазинов, которые чередуются съемками жертв стрельбы в школе "Сэнди Хук".

Закадровый текст ролика представляет капиталистические страны, как мир бесконтрольного насилия и повсеместной бедности. В то же время, Северная Корея в этом контексте представляется как страна социального благополучия и равенства. Судя по всему, передача предназначена для зрителей КНДР.

Стоит отметить, что с 90-х годов Северная Корея получает гуманитарную помощь из ООН и Китая. Также с 1957 года гражданам КНДР запрещено торговать крупой, поэтому они вынуждены отоваривать талоны.

Например, в 2012 году по талонам корейцы могли получить до 400 граммов еды в день, причем летом норма уменьшается до 335 граммов.

В последние месяцы Северная Корея значительно усилила пропаганду.

В феврале 2013 году северокорейские порталы разместили два видеоролика, в которых изобразили города США, погибающими от ядерных ударов. Второй ролик заканчивался надписью "Народ ждет, Америка должна ответить".

В том же месяце страна завершила самые масштабные испытания ядерного оружия в своей истории.