СМИ рассказали о возможных финансовых махинациях в Ватикане

Банк Ватикана может быть замешан в серьезном скандале, который связан с коррупцией и отмыванием денег финансистами Святого Престола.

Некоторое время назад в печать попал бюджетный доклад, подробно описывающий доходы и расходы Римско-Католической Церкви, передает ТСН.

Отметим, что вопросы церковных денег всегда держались в строжайшей тайне, однако после публикации бюджета стало известно, что Ватикан якобы владеет недвижимостью во многих странах Европы - в одной только Италии ему принадлежит около 50 тысяч зданий.

Кроме того, в докладе упоминалась и тонна золота.

При этом на протяжении нескольких лет в бюджете Святого престола уже несколько лет - огромная дыра, в то время многие СМИ говорят о коррупции и отмывании денег представителями Ватикана.

Среди прочего, в 2012 году Банк Ватикана попал в поле зрения международной организации, которая борется с отмыванием грязных денег - FATF.

В 80-х годах финансистов Папы Римского подозревали в связях с итальянской мафией, а директор ватиканского банка был найден повешенным в своей лондонской квартире. После этого последовали аресты и громкие отставки многих известных в то время банкиров.

Прошлый год также ударил по Ватикану очередным кризисом - в прессу попали письма архиепископа Вигано, который обвинил окружение Папы и его финансистов в коррупции и отмывании денег.

Вскоре после этого Бенедикт XVI поручил нескольким кардиналам провести расследование, результаты которого могли подтолкнуть Папу к отречению, предполагают приближенные к Ратцингеру обозреватели.

"Папа перед самым своим уходом в отставку принял этих кардиналов, еще раз вместе с ними посмотрел этот доклад, он видел его и раньше, и, возможно, это была одна из причин его драматического решения. И принял решение его не рассекречивать. Он сказал: этот доклад будет передан моему преемнику, а он будет решать", - рассказал член папского пресс-пула Алексей Букалов.

Скандалы вокруг финансовых дел Ватикана бросили тень и на Святой престол, что среди кардиналов обсуждается идея вообще ликвидировать этот банк.

Видео: tsn.ua