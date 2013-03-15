Новый Папа Римский призвал кардиналов не поддаваться пессимизму

Сегодня, 15 марта, Папа Римский Франциск призвал кардиналов Римско-католической церкви не поддаваться пессимизму и нести евангельское слово по всему миру.

"Не будем никогда поддаваться пессимизму и горечи, которые дьявол дает нам каждый день. Давайте находить мужество нести Евангелие во все уголки земли", — заявил понтифик в ходе аудиенции со всеми членами Кардинальской коллегии, которая проходит в Климентинском зале Апостольского дворца, пишет РИА Новости.

На встрече с новым Папой Римским впервые присутствовали не только кардиналы, избравшие его на конклаве, но и те "князья церкви", которые по возрасту не могли принимать участия в голосовании.

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По словам Франциска, примерно половина кардиналов уже находится в преклонных годах, но подчеркнул, что старость дает мудрость жизни. "Будем дарить молодым эту мудрость, как вино, которое с возрастом становится лучше", — сказал понтифик.

Напомним, новый Папа Римский родом из Аргентины. Кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м понтификом в минувшую среду, 13 марта, на конклаве и принял имя Франциск.