Ватикан опроверг обвинения о связи Папы Римского с аргентинской хунтой

В Ватикане отвергают обвинения, выдвигаемые в отношении нового Папы Римского Франциска I, о его сотрудничестве в Аргентине с военной диктатурой 1976-1983 годов.

Как заявил официальный представитель Святого Престола Федерико Ломбарди, утверждения о связи Папы с хунтой, которые появились, в частности, в аргентинских СМИ после его избрания, исходят от "левых антиклерикальных" сил, пишет РИА Новости.

"Кампания против Бергольо хорошо известна и продолжается несколько лет. Антиклериканская сущность этой кампании очевидна. Судебные органы Аргентины однажды допрашивали его как человека, знакомого с фактами, но его никогда ни в чем не обвиняли и все обвинения были опровергнуты документально", — сказал Ломбарди.

Некоторые общественные деятели Аргентины ставят в вину Франциску недостаточную жесткость во времена военной диктатуры 1976-1983 годов, а в наиболее радикальных комментариях говорится о его "сотрудничестве" с хунтой.

В аргентинских СМИ чаще всего говорят о двух случаях, в которых можно предполагать ту или иную степень причастности Бергольо к деятельности военных. Одно из начатых в стране судебных дел велось по факту пыток против двух священников-иезуитов, похищенных в 1976 году из бедных районов. Как утверждают некоторые газеты, один из священников якобы обвинил Бергольо в том, что тот сдал их военным властям, а второй опосредованно подтвердил это в одной из своих книг. В то же время все источники сходятся в том, что оба священника были освобождены именно благодаря заступничеству высших церковных иерархов, в том числе и Бергольо.

Напомним, новый Папа Римский, архиепископ Буэнос-Айреса 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой 13 марта и принял имя Франциск.