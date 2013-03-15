Заключенные передавали из тюрьмы сперму, чтобы их жены могли родить

Палестинские власти сообщают о массовой утечке спермы из мест лишения свободы. Гинекологи были весьма озадачены тем, что более десяти жен заключенных смогли забеременеть от своих мужей, пока те находились за решеткой.

Как преступникам удается передавать свое семя на волю, неизвестно, сообщает BBC.

По словам доктора Салима Абу Хайзарана, ему удалось помочь нескольким женам заключенных забеременеть и родить в то время, пока их супруги отбывали многолетние сроки за всевозможные преступления. Врач заявил, что сперму ему приносили в различных емкостях – от пластмассовых стаканчиков до бутылок.

Однако о том, каким образом осужденным удавалось передавать ее на свободу, он не знает. Это большая загадка и для властей, так как перед каждым тюремным свиданием посетители пенитенциарных заведений вынуждены проходить через сканер, похожий на те, что стоят в аэропортах. Они также должны оставлять все свои вещи в специальных шкафчиках. Общение с осужденными осуществляется по телефону через толстое стекло.

И местные акушеры, и сами женщины, которым удалось родить без непостредственного участия мужей, распространялись о деталях беременности очень расплывчато и неохотно.

По словам одной счастливой матери, чей муж приговорен к 32 пожизненным срокам, малыша послал ей не кто иной, как сам Аллах.

Между тем, журналисты сделали выводы, что в контрабанде спермы замешано руководство тюрем, однако, на данный момент, никаких доказательств этому нет.

фото: ВВС