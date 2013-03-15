КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря

15 марта, Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

Об этом сообщают южнокорейские СМИ, пишет Интерфакс.

По имеющимся данным, были произведены пуски двух ракет KN-02, дальность действия которых составляет около 120 км. Такие ракеты могут нести небольшой тактический ядерный заряд.

"Скорее всего, это был испытательный запуск ракет малой дальности. Решение о запуске, вероятно, было принято на уровне военных, а не на национальном уровне", - приводит агентство Ренхап слова источника в южнокорейском правительстве. Остается неясным, был ли запуск осуществлен по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына, передает RT.

Напомним, 13 марта КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Южной Кореей. За день до этого лидер КНДР Ким Чен Ун заявил, что в случае усугубления конфликта на Корейском полуострове, Пхеньян в первую очередь нанесет удар по южнокорейскому острову Пэннендо.