Гроб с телом Чавеса перевозят в Музей революции

В Венесуэле закончилась церемония прощания с Чавесом, длившаяся 9 дней.
Весь путь займет около 18 километров, ради проезда кортежа перекрыто движение на многих центральных улицах города, сообщает РИА Новости.
Минувшей ночью закончилась церемония прощания с Чавесом, длившаяся 9 дней. Гроб с его телом был установлен в зале военной академии, и число венесуэльцев, желавших проститься с "команданте", могло превысить, по оценкам властей, 2 миллиона человек.
Пятница объявлена нерабочим днем в Каракасе, а также в двух близлежащих штатах Варгас и Миранда, не проводятся занятия в учебных заведениях, закрыты банки. Ранее власти заявляли, что тело Чавеса будет забальзамировано, однако затем исполняющий обязанности президента Николас Мадуро высказал сомнения в возможности осуществления бальзамирования.
По его словам, консультации по данному вопросу уже предоставили высококлассные специалисты из России и Германии, они считают, что решение о проведении процедуры нужно было принимать намного раньше.
Напомним, Чавес скончался 5 марта, а решение о бальзамировании его тела было принято лишь два дня спустя.