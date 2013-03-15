Гроб с телом Чавеса перевозят в Музей революции

15 марта, утром, гроб с телом президента Уго Чавеса начал свой путь по улицам Каракаса в траурном кортеже из здания военной академии в Музей революции, сообщает местное телевидение.

Весь путь займет около 18 километров, ради проезда кортежа перекрыто движение на многих центральных улицах города, сообщает РИА Новости.

Минувшей ночью закончилась церемония прощания с Чавесом, длившаяся 9 дней. Гроб с его телом был установлен в зале военной академии, и число венесуэльцев, желавших проститься с "команданте", могло превысить, по оценкам властей, 2 миллиона человек.

Пятница объявлена нерабочим днем в Каракасе, а также в двух близлежащих штатах Варгас и Миранда, не проводятся занятия в учебных заведениях, закрыты банки. Ранее власти заявляли, что тело Чавеса будет забальзамировано, однако затем исполняющий обязанности президента Николас Мадуро высказал сомнения в возможности осуществления бальзамирования.

По его словам, консультации по данному вопросу уже предоставили высококлассные специалисты из России и Германии, они считают, что решение о проведении процедуры нужно было принимать намного раньше.

Напомним, Чавес скончался 5 марта, а решение о бальзамировании его тела было принято лишь два дня спустя.