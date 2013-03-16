Чавеса похоронили в Музее революции

Президент Венесуэлы Уго Чавес 15 марта был захоронен в Музее революции.

Об этом сообщает Lenta.ru.

На улицы столицы страны вышли сотни тысяч венесуэльцев, чтобы еще раз проститься с политиком.

Государственное телевидение в прямом эфире показало движение похоронной процессии с гробом Чавеса, покрытым флагом Венесуэлы.

Музей революции, который находится в бывших армейских бараках, будет открыт для посещения сегодня, в субботу, 16 марта.

15 марта министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил в своем твиттере, что власти окончательно отказались от идеи забальзамировать тело Чавеса.

По словам министра, решение было принято после доклада российских специалистов, которые осмотрели тело покойного президента. Медики пришли к выводу, что для бальзамирования тело нужно перевезти в Россию на семь-восемь месяцев.

Уго Чавес, бывший президентом Венесуэлы с 1999 года, умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет. Чавес болел раком и перенес четыре операции. Траур по нему в Венесуэле продлится до 21 марта.