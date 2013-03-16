В Беларуси выбираться из пробок водителям помогают военные

Белорусские военные привлечены к спасению людей в автомобильных пробках, образовавшихся из-за непогоды. Тем временем, автомобильные дороги перекрыты для расчистки снега.

Об этом сообщил представитель МЧС Беларуси, передает РИА "Новости".

На большей части Беларуси с утра 15 марта резко ухудшились погодные условия: поднялся сильный ветер, началась метель.

"Самой сложной обстановкой остается трассах Минск-Могилев, на участке Минск-Гатово и участке Минск-Гродно в Воложинском районе. На каждом направлении работают сотрудники ГАИ, спасатели. Привлечены военные", - сообщили в белорусском МЧС.

Также ведомство уточнило, что заторы образовались из-за снежных заносов на трассах.

По словам спасателей, на Червенском направлении они вырезали разрывы в разделительных ограждениях, чтобы транспорт мог вернуться по полосе, где движение возможно.

Вдоль дорог в настоящее время работают пункты обогрева, где застрявшие водители могут укрыться от непогоды и получить горячий чай.

Напомним, в пятницу, 15 марта, на территории Волыни из-за сильного снегопада была объявлена чрезвычайная ситуация.