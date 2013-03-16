США изменили систему ПРО в Европе из-за КНДР

США отказались от реализации последней фазы программы европейской системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы профинансировать усиление безопасности на западном побережье страны.

Такие действия предприняты в связи с растущей угрозой со стороны КНДР, сообщает ВВС.

По словам министра обороны США Чака Хейгела, Вашингтон по-прежнему намерен разместить элементы ПРО на территории Польши и Румынии к 2018 году.

Однако, по его словам, будет свернута четвертая фаза программы, которая включала в себя размещение в Польше дополнительных элементов: противоракет SM-3 IIB.

Средства, сэкономленные за счет отказа от четвертой фазы программы, будут направлены на размещение 14 дополнительных перехватчиков наземного базирования на Аляске.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно КНДР отказалась от соглашения о перемирии с Южной Кореей, подписанного 50 лет назад и заявила о работе над "силами ядерного сдерживания".

Кроме того, Пхеньян провел испытания баллистических ракет малой дальности – они были запущены в направлении Японского моря.