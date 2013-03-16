Британскому депутату, устроившему дебош в баре, запретили покупать алкоголь

Шотландскому депутату Эрику Джойсу, задержанному вечером 14 марта за пьяную драку в британской Палате общин, запретили покупать в парламентских барах спиртное.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Палаты общин сообщает Lenta.ru.

Запрет будет действовать бессрочно. Джойс не сможет покупать алкоголь в 27 контролируемых парламентом заведениях, в том числе в восьми барах, даже в случае, если по итогам расследования инцидента его оправдают.

Такое решение в Палате общин приняли из-за того, что это уже не первая спровоцированная депутатом драка в парламенте.

Официальные представители двух крупнейших британских партий потребовали, чтобы Джойс ушел в отставку. При этом некоторые депутаты, напротив, выразили ему свою поддержку. По их мнению, Джойс является всего лишь "одним из сотен тысяч британцев, потерявших контроль над своей вредной привычкой".

Поздним вечером 13 марта на караоке-вечеринке в парламенте Джойс, пришедший туда уже нетрезвым, поссорился с посетителем. Ссора переросла в драку. Приехавшая по вызову полиция попыталась разнять дерущихся и увести соперника депутата, однако Джойс пошел вслед за ним на улицу и еще несколько раз его ударил, а потом напал на самих полицейских.

После этого полицейские повалили депутата на землю и надели на него наручники. Ночь он провел в отделении, а утром 15 марта Джойса отпустили под залог. В его отношении возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью. По словам самого депутата, официальное обвинение ему пока не предъявлено. От других комментариев он отказался.

В 2012 году Джойса исключили из Лейбористской партии после того, как он ударил в парламентском баре трех консерваторов и одного однопартийца, а потом обругал полицейских. За тот инцидент Джойса приговорили к году общественных работ и оштрафовали на 4,5 тысячи долларов. Кроме того, ему на три месяца запретили ходить в бары.

Еще раньше, в 2010 году, Джойса на год лишили водительских прав за отказ пройти освидетельствование после ДТП.

Джойс, являющийся сейчас независимым депутатом от шотландской области Фолкерк, ранее заявил, что в 2015 году не будет участвовать в следующих выборах в нижнюю палату парламента.