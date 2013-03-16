Британскому депутату, устроившему дебош в баре, запретили покупать алкоголь

16 марта 2013, 11:00

Британскому депутату после драки в баре Палаты общин запрещено покупать алкоголь во всех питейных заведениях, принадлежащих парламенту.

Депутат не сможет купить алкоголь

Шотландскому депутату Эрику Джойсу, задержанному вечером 14 марта за пьяную драку в британской Палате общин, запретили покупать в парламентских барах спиртное.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Палаты общин сообщает Lenta.ru.

Запрет будет действовать бессрочно. Джойс не сможет покупать алкоголь в 27 контролируемых парламентом заведениях, в том числе в восьми барах, даже в случае, если по итогам расследования инцидента его оправдают.

Такое решение в Палате общин приняли из-за того, что это уже не первая спровоцированная депутатом драка в парламенте.

Официальные представители двух крупнейших британских партий потребовали, чтобы Джойс ушел в отставку. При этом некоторые депутаты, напротив, выразили ему свою поддержку. По их мнению, Джойс является всего лишь "одним из сотен тысяч британцев, потерявших контроль над своей вредной привычкой".

Поздним вечером 13 марта на караоке-вечеринке в парламенте Джойс, пришедший туда уже нетрезвым, поссорился с посетителем. Ссора переросла в драку. Приехавшая по вызову полиция попыталась разнять дерущихся и увести соперника депутата, однако Джойс пошел вслед за ним на улицу и еще несколько раз его ударил, а потом напал на самих полицейских.

После этого полицейские повалили депутата на землю и надели на него наручники. Ночь он провел в отделении, а утром 15 марта Джойса отпустили под залог. В его отношении возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью. По словам самого депутата, официальное обвинение ему пока не предъявлено. От других комментариев он отказался.

В 2012 году Джойса исключили из Лейбористской партии после того, как он ударил в парламентском баре трех консерваторов и одного однопартийца, а потом обругал полицейских. За тот инцидент Джойса приговорили к году общественных работ и оштрафовали на 4,5 тысячи долларов. Кроме того, ему на три месяца запретили ходить в бары.

Еще раньше, в 2010 году, Джойса на год лишили водительских прав за отказ пройти освидетельствование после ДТП.

Джойс, являющийся сейчас независимым депутатом от шотландской области Фолкерк, ранее заявил, что в 2015 году не будет участвовать в следующих выборах в нижнюю палату парламента.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
депутат Британия запрет драка алкоголь бар дебош
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять