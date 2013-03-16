В Зимбабве похитили лидера оппозиции

В Зимбабве четверо неизвестных утром 16 марта похитили главу регионального отделения партии "Движение за демократические перемены" (ДДП) Самсона Магумуру.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря партии сообщает Lenta.ru.

Магумура был похищен из собственного дома в деревне Хедлендс, в провинции Маникаленд. Вооруженные мужчины увезли его в неизвестном направлении, каких-либо сведений о текущем местонахождении политика нет.

На странице партии в Facebook уточняется, что у его жены похитители отобрали мобильный телефон, чтобы она не смогла позвать помощь.

Пресс-секретарь партии предположил, что к похищению может быть причастна партия президента страны Роберта Мугабе "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (АНСЗ-ПФ).

В той же деревне в феврале погиб 12-летний сын сотрудника регионального отделения ДДП. Дом, в котором находился ребенок, сожгли неизвестные. Тогда активисты ДДП тоже обвинили в случившемся сторонников президентской партии.

При этом несколько дней назад в провинции было совершено покушение на высокопоставленного представителя АНСЗ-ПФ. Его дом забросали "коктейлями Молотова". Политик был госпитализирован.

Отметим, что сегодня в Зимбабве начался референдум о целесообразности принятия новой конституции. Гражданам предстоит решить, стоит ли ограничивать полномочия президента.

При этом инициативу поддерживают все ведущие политические партии страны, включая президентскую.