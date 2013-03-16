В Риге отмечают День Легионеров: идет шествие в память солдат Ваффен-СС

В Латвии отмечают День Легионеров - проходит шествие ветеранов СС и митинги антифашистов.
Центр Риги оцепила полиция, передает РИА "Новости".
Как известно, в Латвии 16 марта ежегодно отмечается Дня Легионеров – с традиционными шествиями и протестами.
Рижский марш Ваффен СС вызывает недовольство антифашистских организаций во всем мире.
Полиция оцепила площадь около памятника Свободы в центре столицы Латвии, чтобы не допустить провокаций.
В этом году в шествии принимают участие несколько сот человек, в том числе депутаты Сейма, подростки и совсем маленькие дети, которых привели родители.
У памятника Свободы бывших легионеров встретила группа антифашистов, которые включили аудиозапись сирен, предупреждавших об авианалетах немецкой авиации в годы войны. Участники шествия проследовали от Домского собора до памятника Свободы в центре Риги.
Кроме того у памятника проходит акция антифашистов, которые скандируют: "Позор, позор!" и "Нацизм не пройдет".
Также антифашисты установили деревянные макеты виселиц, после чего повесили на них фотографии с изображением злодеяний нацистского режима. При этом некоторые активисты были одеты в робы узников нацистских концлагерей.
Напомним, что латышский легион СС был создан командованием вермахта в годы Второй мировой войны на территории Латвии из двух гренадерских дивизий.
Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.
День легионеров празднуется 16 марта в честь первого столкновения подразделений СС с частями Красной Армии, которое произошло 16 марта 1944 года.