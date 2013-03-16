В Риге отмечают День Легионеров: идет шествие в память солдат Ваффен-СС

В центре латвийской столицы сегодня, 16 марта, проходит шествие легионеров латышского Ваффен СС и их сторонников.

Центр Риги оцепила полиция, передает РИА "Новости".

Как известно, в Латвии 16 марта ежегодно отмечается Дня Легионеров – с традиционными шествиями и протестами.

Рижский марш Ваффен СС вызывает недовольство антифашистских организаций во всем мире.

Полиция оцепила площадь около памятника Свободы в центре столицы Латвии, чтобы не допустить провокаций.

В этом году в шествии принимают участие несколько сот человек, в том числе депутаты Сейма, подростки и совсем маленькие дети, которых привели родители.

У памятника Свободы бывших легионеров встретила группа антифашистов, которые включили аудиозапись сирен, предупреждавших об авианалетах немецкой авиации в годы войны. Участники шествия проследовали от Домского собора до памятника Свободы в центре Риги.

Кроме того у памятника проходит акция антифашистов, которые скандируют: "Позор, позор!" и "Нацизм не пройдет".

Также антифашисты установили деревянные макеты виселиц, после чего повесили на них фотографии с изображением злодеяний нацистского режима. При этом некоторые активисты были одеты в робы узников нацистских концлагерей.

Напомним, что латышский легион СС был создан командованием вермахта в годы Второй мировой войны на территории Латвии из двух гренадерских дивизий.

Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.

День легионеров празднуется 16 марта в честь первого столкновения подразделений СС с частями Красной Армии, которое произошло 16 марта 1944 года.