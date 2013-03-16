Папа Римский Франциск договорился о встрече с предшественником

Новоизбранный Папа Римский Франциск встретится с почетным понтификом Бенедиктом XVI в следующую субботу, 23 марта.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Как выяснилось, Франциск отправится в летнюю резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где в настоящее время находится его предшественник, на вертолете в 12.00 по местному времени (13.00 по Киеву).

Отметим, что новый Папа уже общался с Бенедиктом XVI – их первый разговор по телефону состоялся вскоре после избрания Франциска на Апостольский престол 13 марта.

Напомним, что новый Папа Римский родом из Аргентины. Кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м понтификом и принял имя Франциск.