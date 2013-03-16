Молдова завершила переговоры об ассоциации с Евросоюзом

Молдова завершила переговоры с Европейским союзом по соглашению об ассоциации.

Об этом сообщил и.о. премьер-министра Молдовы Владимир Филат по возвращению из Брюсселя, передает ZN.UA.

По словам чиновника, 15 марта в Брюсселе завершился последний раунд переговоров по соглашению об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом.

Филат подчеркнул, что далее стороны планируют скорректировать терминологические и правовые аспекты текста соглашения и заверил, что переговоры по соглашению о создании зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли Молдовы и Евросоюза планируется завершить до намеченного на июнь заседания Совета по сотрудничеству Молдова-ЕС.

По его словам, в частности, сторонам еще необходимо завершить переговоры по разделу сельского хозяйства. Планируется, что видеоконференция для обсуждения этой темы состоится 26 марта.

15 марта в Молдове завершила свою работу миссия ЕС по оценке реализации республикой второго заключительного этапа плана действий по либерализации визового режима. Эксперты оценивали выполнение молдавской стороной обязательств в рамках четырех ключевых тематических блоков, касающихся обеспечения безопасности документов, эффективного менеджмента границ, контроля за миграцией, борьбы с преступностью, предупреждения и борьбы с трафиком людей, борьбы с коррупцией, обеспечения защиты личных данных.

Эксперты ЕС пришли к позитивным выводам, а 26 марта состоится презентация их отчета. Планируется, что окончательная оценка уровня готовности Молдовы к либерализации визового режима будет дана на заседании Совета по сотрудничеству Молдова-ЕС.

Филат отметил, что процесс евроинтеграции Молдовы "идет полным ходом", и после завершения всех переговоров должно последовать подписание соответствующих соглашений.

Соглашение о зоне свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом позволит республике увеличить экспорт на 16% и повысить валовой внутренний продукт страны на 5,6%.

Напомним, что Украина также ожидает подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое будет включать создание зоны свободной торговли, на саммите Восточного партнерства в ноябре 2013 года в Вильнюсе.