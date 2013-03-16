Папа Франциск рассказал, как выбирал себе имя

Папа Римский Франциск рассказал журналистам, что свое имя при вступлении на престол выбрал благодаря святому Франциску Ассизскому.
Папа Римский Франциск рассказал, как он выбирал себе папское имя после избрания.
Его встреча с журналистами прошла в Зале Павла VI в Ватикане, передает ИТАР-ТАСС.
"Рядом со мной сидел мой большой друг кардинал Хуммес, он обнял меня, поцеловал и сказал: "Помни о бедных!", - рассказал Франциск.
Понтифик также отметил, что именно тогда ему в голову пришло имя Франциска Ассизского – покровителя бедных.
Потом он вспомнил советы кардиналов в отношении имени. Кто-то предложил Адриан V, в память об Адриане IV, который был реформатором церкви.
"Кто-то сказал – Клемент XV, как противопоставление Клементу XIV, который подавлял орден иезуитов", - рассказал Франциск.
Напомним, имя нового Папы Римского стало известно 13 марта – вечером о решении кардиналов возвестил белый дым над крышей Сикстинской капеллы.
Новый понтифик с первых дней демонстрирует верующим христианское смирение и скромность.
Так, после произнесенного им благословения пастве с балкона Собора св. Петра, Франциск отказался от поданного ему черного лимузина с папским номером SCV1.