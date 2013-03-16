Папа Франциск рассказал, как выбирал себе имя

Папа Римский Франциск рассказал, как он выбирал себе папское имя после избрания.

Его встреча с журналистами прошла в Зале Павла VI в Ватикане, передает ИТАР-ТАСС.

"Рядом со мной сидел мой большой друг кардинал Хуммес, он обнял меня, поцеловал и сказал: "Помни о бедных!", - рассказал Франциск.

Понтифик также отметил, что именно тогда ему в голову пришло имя Франциска Ассизского – покровителя бедных.

Потом он вспомнил советы кардиналов в отношении имени. Кто-то предложил Адриан V, в память об Адриане IV, который был реформатором церкви.

"Кто-то сказал – Клемент XV, как противопоставление Клементу XIV, который подавлял орден иезуитов", - рассказал Франциск.

Напомним, имя нового Папы Римского стало известно 13 марта – вечером о решении кардиналов возвестил белый дым над крышей Сикстинской капеллы.

Новый понтифик с первых дней демонстрирует верующим христианское смирение и скромность.

Так, после произнесенного им благословения пастве с балкона Собора св. Петра, Франциск отказался от поданного ему черного лимузина с папским номером SCV1.