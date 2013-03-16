Кардинал о священниках-педофилах: это болезнь, а не преступление

Южноафриканский кардинал Уилфрид Фокс Напье, принимавший участие конклаве по выборам Папы Римского, назвал педофилию "психологическим недугом, а не преступлением".

Об этом он сообщил в интервью ВВС.

Архиепископ Дурбана, одного из крупнейших городов ЮАР, высказал мнение, что люди, которые подверглись в детстве насилию на сексуальной почве, а затем сами в сознательном возрасте совершили нечто подобное, нуждаются во врачебной помощи.

"Что обычно делают при расстройствах? Пытаются вылечить их", - заявил Напье.

Отвечая на вопрос о случаях педофилии в католической церкви, кардинал рассказал о том, что знал по меньшей мере двух священников, обвиненных в педофилии, которые сами в детстве подверглись сексуальному насилию.

"Я не думаю, что мы можем взять на себя ответственность утверждать, что такой человек заслуживает наказания. Ему самому был нанесен вред", – отметил архиепископ.

Отметим, что выступление иерарха католической церкви вызвало резкую критику со стороны тех, кто пострадал от действий священников-педофилов.