Во Франции 14 человек вылечились от ВИЧ

Специалисты по ретровирусным инфекциям из Института Пастера в Париже сообщили о 14 взрослых пациентах, которые практически полностью излечились от ВИЧ.

Люди, о которых идет речь, в среднем около семи лет не получают никакой антиретровирусной терапии, при этом все это время уровень содержания вируса в их крови стремится к нулю, передает Lenta.ru.

Группа исследователей проанализировала информацию о 70 ВИЧ-инфицированных, начавших получать комбинированную антиретровирусную терапию в период между пятью и десятью неделями после заражения, то есть в значительно более ранние сроки, чем, как правило, это происходит.

Кроме раннего начала лечения, всех участников исследования объединяет внезапное прекращение терапии по различным причинам.

У большинства из них после этого начался рецидив, в ходе которого уровень содержания вируса в крови вернулся к прежним значениям. Однако у 14 пациентов - четырех женщин и десяти мужчин, до прекращения проходивших лечение примерно в течение трех лет - рецидива не произошло. Эти люди уже в течение долгого времени (в среднем около семи лет, а один из них - более десяти лет) не получают никакой антиретровирусной терапии, при этом в их крови продолжают сохраняться следы ВИЧ, но уровень содержания вируса столь низок, что позволяет контролировать его иммунной системой организма.

Как было установлено, участники "группы 14", которых авторы назвали "пост-терапевтическими контроллерами" (ПТК), не относятся к так называемым "естественным супер-контроллерам" - составляющему примерно один процент популяции контингенту, генетически устойчивому к ВИЧ.

Наоборот, у ПТК были обнаружены генетические вариации, увеличивающие подверженность вирусу, благодаря чему они после инфицирования демонстрировали более тяжелые, чем в среднем, симптомы, что как раз и спровоцировало столь ранее начало лечения.

"Как это ни парадоксально, но чем хуже они начали, тем лучше закончили", - отметил в этой связи руководитель группы исследователей.

Именно раннее начало антиретровирусной терапии, полагают авторы, лежит в основе феномена ПТК, организм которых, после отказа от лечения, оказался способен поддерживать на очень низком уровне, а в некоторых случаях даже еще более снижать запасы вирусных резервуаров – пулов долгоживущих инфицированных клеток, пребывающих в спящем состоянии и являющихся причиной рецидивов.

Исследователи отметили, что у раннего начала лечения оказалось три преимущества - оно не дало вирусу сформировать резервуары с большим количеством CD4+ T клеток, ограничило вариабельность вируса и способствовало развитию и поддержанию постоянного иммунного ответа, позволяющего держать вирус под контролем.

В настоящее время группа под руководством Саэс-Сирьона пытается выявить дополнительные факторы, которые способствовали проявлению феномена ПТК только у некоторых, но не у всех прекративших лечение пациентов.

Напомним, что в начале марта появилась информация о первом официально зарегистрированном случае полного излечения от ВИЧ ребенка, который начал получать антиретровирусную терапию сразу после рождения.

Этот эффект специалисты также связывают с ранним началом лечения.