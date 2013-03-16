Папа Франциск решил пока не увольнять служащих Ватикана

Все сотрудники Ватикана временно продолжат исполнять свои обязанности.

Соответствующее решение принял Папа Римский Франциск, передает ИТАР-ТАСС.

Новый понтифик не намерен производить назначений без дополнительных консультаций и размышлений, уточняется в коммюнике.

Апостольская столица готовится к приему многочисленных гостей со всего мира на церемонию восшествия на престол нового первосвященника (интронизации), назначенную на вторник, 19 марта.

Ожидаются свыше 150 иностранных делегаций.

На среду, 20 марта, запланирована встреча Папы Франциска с представителями других христианских церквей, среди них – патриарх Константинопольский Варфоломей I и митрополит Иларион из Русской православной церкви/.

Как сообщал "Главред" на субботу, 23 марта запланирована встреча Франциска с почетным понтификом Бенедиктом XVI.