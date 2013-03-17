Депардье назвал Францию "тоскливым местом"

Французский актер Жерар Депардье, который получил российское гражданство, предстал перед бельгийскими журналистами в жилете с российским двуглавым орлом на груди.

Депардье рассказал, что покинул Францию, потому что считает ее "тоскливой", сообщается на сайте телеканала Notele, пишет РИА Новости.

"Франция — тоскливое место, я думаю, что французы сыты по горло. Отсутствуют какие-либо убеждения. Кажется, что правительство не знает как делать свою работу", — заявил актер. Кроме этого, Депардье обрушился с критикой на президента Франции Франсуа Олланда, заявляя, что у него недостаточно опыта для управления страной.

Актер встретился с журналистами на кухне своего дома в бельгийском городе Нешэн. Депардье рассказал, что выбрал это место, потому что здесь живут его друзья, кроме этого, ему нравится местное мясо. Депардье поделился планами и рассказал, что собирается открыть ресторан неподалеку от Нешэна. Ранее сообщалось, что актер зарегистрировал в Бельгии коммерческую компанию "Holding 2712" с уставным капиталом в 20 тысяч евро.

Как пишут местные СМИ, Депардье подтвердил, что покинул Францию из-за президента Франсуа Олланда и его налоговой политики.

Напомним, Депардье стал гражданином России в начале января 2013 года. Тогда сообщалось, что он решил сменить гражданство якобы из-за политики властей Франции, которые собирались ввести 75-процентный налог на доход свыше миллиона евро в год (впоследствии Франция от этого закона отказалась).



По другим данным, недовольство Депардье и желание покинуть Францию у актера вызывали нападки французских СМИ.