В парламенте Кипра не хватает одного голоса, чтобы конфисковать часть депозитов

Правительству президента Кипра Никоса Анастасиадиса не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты, шокировавший киприотов. Его правоцентристская партия ДИСИ и демократическая ДИКО имеют 28 мест, а для принятия решения надо 29 голосов.

Как заявил Анастасиадис, Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и введение одноразового налога на депозиты в банках Кипра - в 6,75% на суммы ниже 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

По словам президента, ему предстояло выбрать неконтролируемое банкротство или болезненное, но контролируемое управление кризисом.

Люди чувствуют себя обманутыми - решение взять налоги с депозитов было принято ночью перед тремя выходными днями, когда банки не работают. Онлайн-банкинг отключен. С рассвета субботы люди начали собираться у банкоматов, но выдача была ограничена вначале 600 евро, а затем 200, во многих банкоматах деньги быстро закончились. При этом граждане обнаружили, что их вклады уже уменьшились.

СМИ сообщают, что полиция Кипра с утра субботы приведена в состояние повышенной готовности на случай беспорядков.

Поздно вечером президент встретился с лидерами партий, а затем с банкирами. Лидеры оппозиции заявили, что будут голосовать против налога. Проигравший недавние президентские выборы Ставрос Малас назвал решение Еврогруппы "смертельным ударом" по экономике острова и попыткой установить долгосрочное господство над ней. Малас призвал парламент "пять раз подумать", прежде чем обсуждать решения правительства.

Обозреватели не исключают, что кто-то из оппозиционных депутатов поддержит законопроект, возможно, экологи, располагающие одним местом в парламенте. В противном случае во вторник, первый рабочий день после выходных и национального праздника, кипрские банки могут растерять большую часть вкладчиков.