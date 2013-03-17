Британская разведка заплатила Литвиненко 135 тысяч - СМИ

17 марта 2013, 11:57

Британская разведка заплатила Литвиненко 135 тысяч долларов за сотрудничество

Разведка Великобритании заплатила Александру Литвиненко 90 тысяч фунтов (135 тысяч долларов) за сотрудничество после его переезда в Британию.

Об этом рассказала его вдова британской полиции, расследовавшей дело о смерти Литвиненко от отравления полонием в 2006 году, пишет ИТАР-ТАСС.

"Согласно показаниям, которые дала Скотленд-ярду Марина Литвиненко после смерти мужа, британская разведка начала выплаты в конце 2003 или в начале 2004 года, когда 18 тыс фунтов были переведены на общий банковский счет четы", - цитирует ее сегодня газета "Санди таймс".

Марина Литвиненко дала эти показания семь лет назад, однако они были впервые обнародованы только сейчас.

По данным издания, Александр Литвиненко получал также деньги за сотрудничество от испанских спецслужб.

Коронерский суд британской столицы начнет основные слушания по делу об установлении обстоятельств смерти Александра Литвиненко 2 октября. О таком решении объявил председательствующий судья Роберт Оуэн.

Как ранее писал Главред, бывший офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни, вскоре после получения британского гражданства. Он считался одним из наиболее приближенных лиц к беглому российскому бизнесмену Борису Березовскому.

После смерти Литвиненко специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. Однако за день до смерти лечащий врач Литвиненко говорил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у Литвиненко нет.

 Официальное медицинское заключение о причинах смерти после вскрытия тела так и не было обнародовано.

В Британии дело о смерти Литвиненко расследует антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Вся официальная информация о причинах смерти Литвиненко засекречена.

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